以冒險設施與媲美海島椰林池畔攻陷各大社群平台，掀起打卡風潮的台南趣淘漫旅，為搶攻服務業從業人員旅宿商機推出飯店專屬「趣淘空投日」活動，於每月第一個週五提供最殺優惠，本週12月6日首登場的「趣淘空投日」，將回饋醫療業、軍公教、美容美髮、飯店業、科技業、服務業等產業，提供600元入住還加送價值近千元的派對拼盤、調酒，以及住宿優惠券的官網專屬優惠，期能藉此提高住房率，推升飯店營收。

凱撒飯店連鎖旗下品牌台南趣淘漫旅首推出「趣淘空投日」，以空投優惠禮包的概念呼應遊客給予的「冒險飯店」、「尖叫飯店」之稱號。

台南趣淘漫旅表示，未來以每個月的第一個週五做為飯店的主題日「趣淘空投日」，並固定於當天推出該月最殺的官網限定36小時搶購優惠，為想出遊冒險的旅客應援加油。首發的趣淘空投日將在12月6日中午12點準時開賣，只要是醫療業、軍公教、美容美髮、飯店業、科技業、服務業等產業的從業人員，都能在36小時內，搶購限時限量每人只要600元的超優惠專案，專案除贈送曾文水庫遊園門票及停車費，還加碼贈送價值近千元的派對拼盤或特色調酒與住宿優惠券。

趣淘慢旅表示，「趣淘空投日」只於官網限時限量販售36小時，搶購完畢即提早結束，錯過優惠就只能再等一個月。

位在西拉雅國家風景區之中山巒繚繞、景色優美的凱撒飯店連鎖旗下品牌「台南趣淘漫旅」，除了有全台最大的曾文水庫水景可欣賞，還可搭乘環湖遊艇一覽曾文水景的遼闊，拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。

飯店內還設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能一口氣體驗自由落體/ 翱翔漫旅/ 高空漫步/ 攀岩競技，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號，是近年國人度假、輕旅行的首選。

(工商 )