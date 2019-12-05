身為國家門面的台北車站，近年因台鐵人力匱乏，造成大量客訴案。員工常有賣票到憋尿、連續工作沒法休息、吃飯，無法負荷台北站旅客需求的問題。台灣鐵路產業工會今日上午在立法院中興大樓舉行記者會，有員工表示，明明努力工作卻仍被投訴，還常被罵到哭，工會訴求台北站應再補54人。

台鐵局表示，10月25日曾針對台北站人力做盤點，並於同月31日在立委徐永明國會研究室開協調會，同意調撥2019年新進營運人員8人、職務代理人3人及10名2019年鐵路特考人員；經查，8位營運人員及3位職務代理人已調派台北站見習，另10名鐵路特考人員將於12月26日見習。為避免人員到位前有人力不足的情況，已責請台北站應視整體人力需求，機動調整人力配置情形，並將不定期採滾動式檢討台北站人力。

至於告示不足，導致旅客大排長龍部分，台鐵局表示，已請台北站檢視、改善，並於尖峰時間增加站員以走動式服務提供諮詢；另會持續邀集專家學者及身障團體等單位會勘檢視，據以加強研議改善措施與計畫，明年度將做整體動線指標系統的檢討規劃與改善作業，提供旅客更簡明易懂的動線指引。

(中時 )