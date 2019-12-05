垃圾堆中還有私人信件郵件，姓名住址都還留著。（摘自花蓮同鄉會臉書／王志偉花蓮傳真）

環保公園垃圾雖已清除，但環保局長饒忠表示「要罰」。（王志偉攝）

花蓮市環保公園海景優美，但因地處偏遠，平日少有人車進出，卻成了亂丟垃圾的所在。有人在臉書PO文表示，草堆中驚見十幾包垃圾，裡面的私人信件還有個人姓名住址。消息曝光後，許多網友直呼誇張。而清潔工也上網留言坦承，將家庭垃圾隨意丟。雖已清除，但環保局長表示，仍將開罰1千2元至6千元。

鄰近太平洋七星潭海域的花蓮市環保公園，早期是垃圾掩埋埋場，當地可眺望海洋，海景優美，但因地處偏遠，鮮少有人車進出。臉書社團PO出訊息，一早發現當地被丟棄數十個垃圾袋，垃圾隨著風勢散落整地，還發現垃圾袋裡有些信封文件，姓名住址都還在，網友看了直呼有夠誇張，缺德，當事人上網留言，表示委託清潔工清掃家中，清潔工圖方便竟將垃圾隨意丟棄。

縣環保局長饒忠說，依網友留言查詢，的確是清潔工個人行為，雖已清掃，但丟棄垃圾行為將被開罰1200元至6000元。饒忠說，垃圾不落地已實施20年，不應該再有如此沒公德心的行為，民眾如果無法配合垃圾車時間，清潔隊也可開放丟棄。隨著年底大掃除到來，環保局將實施國家清潔週，若有大型廢棄物，也可聯繫公所清潔隊，呼籲別亂丟棄垃圾，重申環保局將嚴格執法。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，縣內列管企業都需提報廢棄物清理計畫書，必須遵循實施處理事業廢棄物辦法，每個月環保局也會依合法廠商裝設GPS稽核是否依照內容書處理廢棄物。事業廢棄物亂倒者，查獲將開罰六萬到三十萬元，罰責不輕，並且移送法辦。

饒忠說，花蓮縣地形狹長，過去東海岸與山區道路都被發現亂倒垃圾與事業廢棄物品，由於多數土地屬公有，除了請國有財產機關一同防範外，稽查人員也會在可疑地點架設移動式監視系統，路口都有「眼」在監視，別輕舉妄動，不過民眾還是要提高公德心，否則抓不勝抓。

(中時 )