◎盧秀燕點頭！傳願接台中韓競辦主委

台中市長盧秀燕遲未點頭擔任韓國瑜台中市競選總部主委，備受各界關注，據了解，盧秀燕已允為擔任國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部主委，不過，資深媒體人康仁俊表示，現在卻是韓國瑜在猶豫不決。

◎盧行政不中立？蔡遭譏選輔要請假

針對民進黨部分議員指台中市長盧秀燕忙輔選，行政不中立。台中市議會國民黨5日召開記者會反批「行政不中立是民進黨的專利!」請不要做賊喊捉賊；依民進黨的標準，小英及中央政府既然要選輔，請林佳龍、蔡英文等全部請假，以免行政不中立。

◎桃園在地聯盟 怒告蘇貞昌瀆職誹謗

桃園在地聯盟針對中油桃園觀塘開發案，5日到台北地檢署告發行政院長蘇貞昌瀆職，同時，對於蘇公開影射環團人士「扭曲」、「亂講」的言論，也控告蘇誹謗；桃園在地聯盟也呼籲總統蔡英文，即時履行她對藻礁保育的相關承諾。

◎性犯罪曝光判5年 男星不服上訴

「BIGBANG」前成員勝利夜店事件，扯出鄭俊英的「老司機群組」，包含「FTIsland」前隊長崔鐘訓、「少時」俞利親哥權某也涉案，在群組內分享彼此的偷拍性愛片，甚至涉嫌集體性侵，罪行惡劣，一行人分別遭法官重判4到6年不等，如今爆出崔鐘訓不服判決，昨已悄悄提出上訴，引爆網友怒火。

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(中時電子報)