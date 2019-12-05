業者示範空拍機如何偵測與感應氣體。（程炳璋攝）

空拍機的熱顯像儀可以感應到熱空氣。（程炳璋攝）

台南市環保局對環境執法進入科技辦案技術，對抗屢有工廠利用半夜排放毒氣，環保局已與南台科大研發團隊合作，明年起啟動專業空拍機，不僅有熱感應顯像，還可以在高空定位偵測氣體。

台南市有許多行政區內座落工業區，過去不時有工廠利用晚上行政機關下班時，偷偷排放有毒氣體，附近居民苦不堪言，公務機關卻又抓不到證據開罰。

台南市環保局已與研發專業空拍機的南台科大團隊簽約合作，針對違法空中偷排稽查，有更精密的空拍機偵測儀器，機上裝有針對毒氣的感應與熱顯像儀，可以飛到工廠上方當場偵測氣體，並以熱源檢視工廠是否偷偷運轉。

這項高精密空拍機造價70萬，台南市環保局與業者簽約後，已在測試階段，明年3月正式上路，只要官方一通電話，業者半夜也能到現場蒐證。

空中偵測技術不是問題，但仍有飛機禁航區與限航區的限制。台南市環保局指出，禁航區內不准出動空拍機、限航區可以在60公尺以下飛行，但稽查不可能因為地域受限制，會以預先告知航站方式，解除環保空拍機禁飛問題。

台南市環保局表示，空氣異味分成工廠排放與畜牧排放，環保局正與業者研發針對畜牧氣味的偵測數值，未來對畜牧業的空汙也能禁行偵測，優化台南的空氣環境品質。

台南市環保局與研發專業空拍機的南台科大團隊簽約合作，針對違法空中偷排稽查，有更精密的空拍機偵測儀器。（程炳璋攝）

(中時 )