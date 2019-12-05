This guy always has something up his sleeve @DwightHoward



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就算連兩天客場拚戰，湖人仍有足夠本錢修理對手！「一眉哥」安東尼戴維斯貢獻全隊最高26分，「小皇帝」詹姆斯也拿20分、12助攻與4籃板，湖人5日以121比96輕鬆解決地主爵士，目前戰績19勝3敗，繼續穩坐西區龍頭寶座。

湖人上半場就靠詹姆斯、安東尼戴維斯與波普等人領先，輕鬆取得兩位數以上領先，打完上半場，湖人更以65比47大幅領先手感低迷的爵士，來到下半場，爵士終於開始振作，米契爾、波達諾維奇與戈貝爾攜手幫助爵士追到只差12分。

沒想到此時湖人換成隆多發威，他不僅投進三分球，更頻頻傳出助攻給詹姆斯、卡魯索、庫茲馬等隊友，湖人重新擴大領先到20分以上，湖人總教練佛格順勢也讓詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力下場休息，畢竟湖人可是連兩天客場作戰。

其實湖人不僅面對連兩天作客考驗，詹姆斯先前爆料，全隊包含他在內，隆多、庫茲馬等人都是抱病上陣，沒想到湖人強勢反彈，隆多拿14分、12助攻與8籃板，庫茲馬也有13分、4抄截，表現一點都不像感冒的人，就連「魔獸」霍華都投進加盟湖人第1顆三分球。

苦吞3連敗的爵士，整個攻守節奏都因主控康利大腿受傷缺陣所影響，全場更發生18次失誤，也讓米契爾29分、波達諾維奇23分表現完全沒用，戈貝爾13分、10籃板。

(中時 )