「卡神」楊蕙如被北檢認定是綠網軍首領，日前遭質疑曾向高雄市政府拿補助款，總統府秘書長陳菊今天受訪時表示，她與楊蕙如沒有接觸，她在高雄擔任市長期間，也沒有給予楊蕙如的活動任何補助。

北市議員徐巧芯日前爆料，指陳菊擔任高雄市長期間，高市府曾給卡神經費，且高達5000萬，民進黨高雄市議員李柏毅昨天拿出當年的公文在臉書發文反駁，

李柏毅強調，當年公文明確寫著「然本府目前正以全力籌備今年10月的104年全國運動會為主要目標，基於權衡財政等因素，有關貴會函請事項，未克所請，誠屬憾事，惠請諒察。」，就是不予補助的意思。

陳菊今天出席國家人權博物館舉辦的「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，會前被問到楊蕙如過去跟民進黨很好，現在是不是在切割？高雄市府是否曾補助？

陳菊表示，她與楊蕙如並沒有接觸，她在擔任市長的時候，也沒給楊蕙如有關的活動任何的補助，這個白紙黑字很清楚，「所以我和她完全沒有關係」。

(中時 )