新竹市「埔前里民活動中心」5日正式啟用，副市長沈慧虹（中）特別與學童一同在現場彩繪，開心體驗新活動中心的設施。。（陳育賢攝）

新竹市「埔前里民活動中心」5日正式揭牌啟用。（陳育賢攝）

建物超過50年歷史的新竹市香山區公所，在公所辦公單位搬遷後成空屋，市府為提供里民完善的公共空間並凝聚社區情感，特別將舊廳舍重新整修，改作為「埔前里民活動中心」，5日啟用後未來可舉辦各式活動，凝聚居民情感。

市府民政處長倪冠勛指出，香山區公所舊廳舍於1962年即啟用，歷史已超過50年，近年因辦公廳舍不敷使用，市府斥資興建全新的香山行政大樓，辦公人員並於2018年3月24日正式遷移，原區公所建物空間就閒置下來。

市府此次為讓埔前里居民有個可以活動、社區交流的場所，正好藉此將區公所改建為「埔前里民活動中心」。

倪冠勛說，在里長楊建標和地方議員積極爭取及市府的規畫下，投入84萬餘元經費整修原香山區公所1樓空間的老舊空間並添購新設備，活動中心可用面積約93坪，空間規畫兩間活動室及兩間教室，可提供舉辦各類公共活動，平日也是鄉親長輩聚會休閒保健泡茶聊天、樂齡學習的好所在。

副市長沈慧虹表示，埔前里民活動中心設有簡易保健站、活動教室與廚房等多功能用途，希望藉由提供溫暖的空間，鼓勵附近社區居民都能多走出家門，一起到活動中心聯絡彼此感情，今天的揭牌儀式後，沈慧虹也與學童一同在現場彩繪，開心體驗新活動中心的設施。

民政處指出，埔前里民活動中心也將成為社區兒童活動的最佳場所，例如埔前里轄內的榮光教會姜宏達牧師，20年來長期致力於香山地區弱勢孩童的課後輔導工作，獲選為2017新竹市城市英雄，未來歡迎這些弱勢孩子們，多多利用活動中心的空間學習。

此外，埔前里民活動中心兼顧各年齡層需求，提供兒童與長輩集會研習的照顧據點，也將配合市府推廣各式公益活動，同時塑造友善社區、擴大里民服務面向，並提供社區里民學習活動空間，滿足使用需求，讓資源共享使其發揮最大效益，實現「在地資源、在地服務」的精神。

(中時 )