弘光醫工系學生參加印度創意競賽，登上當地報紙。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光醫工系學生參加印度創意競賽，向評審解說。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光醫工系主任蔡明慈(左二)帶領學生參加印度創意競賽獲「最佳演算法」獎。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光醫工系學生參加印度創意競賽，與當地人員合影。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光醫工系學生參加印度創意競賽獲「最佳演算法」獎。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

印度SCMS工程技術學院設立的PPTIA創意競賽，屬於國際性賽事，每年吸引全球知名學校參加，弘光科技大學生物醫學工程系師生榮獲「最佳演算法」獎，登上當地報紙，全校師生與有榮焉。

弘光科技大學生物醫學工程系師生先發表「多通道壓應力刺激對細胞骨分化影響」專題，與全球150多個隊伍角逐初賽，入圍決賽後，再和另外5個隊伍競爭，在10位國際專業評審評分後，榮獲「最佳演算法」獎。

醫工系主任蔡明慈表示，PPTIA創意競賽是印度SCMS工程技術學院設立的比賽，屬於國際性賽事，每年吸引全球的知名學校參加，競賽主要讓學生創作能夠商品化，今年7月前往參訪時，該校邀請學生去參加比賽，因此，先投稿參加初賽，獲選擠進決賽，11月中旬前往印度參加決賽，評審除該校老師外，還有企業CEO。

蔡明慈帶著醫工系今年畢業校友李承霖及4位三年級學生一同參加決賽，學生鄭宇婕指出，為了參加決賽，決定換一個新的研究題目，幾乎從零開始，直到出發前一天，同學們還在修正硬體、海報、簡報，到了當地後，全程用英文介紹專題，吸引很多人圍觀，最後獲得最佳演算獎，連當地報社記者也前來採訪，非常難忘。

學生王浚泯表示，儘管英文沒有很流暢，但最大突破是敢開口與外國人對談，在印度看到當地學生作品，覺得很厲害，有的是開發可發送求救訊號手機APP、研發太陽能電動車以及設計可採收、去皮鳳梨一體化農具；而他們則是從可應用於細胞實驗的硬體裝置上下手，「看到別人的長處，才知道要學習的地方很多。」

另外，學生林恩、洪睿廷則說，一開始誤以為印度很落後，抵達當地後才導正觀念，當地人很熱情地歡迎他們，由於必須要全程說英文，更驚覺自己語文能力不足，有時得靠手機翻譯軟體，因此，回國後打算努力學英文。

蔡明慈表示，赴印度參加比賽，學生可以練膽量、練英文，也拓展國際視野，看到學生用盡所有會的英文字介紹自己的專題作品，她在旁邊忍不住捏把冷汗，但是看到學生的表現愈來愈好，也與印度當地學伴成為好友，深感這一趟非常有意義。

(中時 )