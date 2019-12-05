「卡神」楊蕙如遭北檢起訴利用網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟，綠營紛紛切割與楊蕙如無關，國民黨總統候選人韓國瑜競總發言人葉元之上午批評民進黨與駐日代表謝長廷「無情無義」；蔡總統第一時間被問到楊案時還結巴，「這就是心虛的表現」。

葉元之表示，楊蕙如被抓到之後，民進黨上上下下都在切割，還把楊蕙如推為生意人，如果楊是生意人，她去年接的業務是幫謝長廷脫罪、帶風向，受益的人是謝長廷。因此他要請問綠營，楊蕙如是接誰的生意？這筆生意的錢是誰幫謝長廷出的？還是謝長廷本人出的？

他說，如果身為民進黨員的楊蕙如不是「生意人」，而是自告奮勇出錢、養網軍帶風向，民進黨與謝長廷就是「無情無義」，楊蕙如出事就被切割，就像電影裡007得到指令後，指令被銷毀，任務照執行，出事被抓之後就說不是他們的人，民進黨就是在搞類似「諜戰片」，楊蕙如就是「間諜頭子」，這非常可怕，國家怎麼會用網軍攻擊行政官員，造成優秀的外交官之死。

葉元之強調，此事爆發後，民進黨上下都在切割，蔡英文總統第一時間被問到楊案時還結巴，「這就是心虛的表現」；人民有知道真相的權利，希望民進黨說清楚，否則大家會持續追查下去。

(中時 )