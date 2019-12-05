李居芳為「冷凍空調課程」領域的職業訓練師。（桃分署提供）

當長期失業、職涯徬徨的時候，會希望身邊有什麼樣的人待在身邊？「台灣國寶級職訓師」勞動部勞動力發展署桃竹苗分署自辦訓練科正訓練師李居芳過去26年來，靠著熱誠、不放棄每一名學員，陪伴超過千人度過低潮，但他也很知足，看到學員們能找到人生方向、闖出一片天，就是他最大的成就。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署目前有19名訓練師，每年訓練容量為2,900人，每天的訓練巔峰容量，以日間失業班與夜間在職班合計有1,040人，而桃分署的楊梅校區又大、又美，就跟大專院校一樣。

李居芳也是技職體系背景，高工唸電工科、二專、大學就讀電機系、研究所主修機械，職涯也是從冷氣、冷凍的學徒開始，一路從基層爬上來，再一次因緣際會下，參加了職業訓練師資養成班，才開始了這個「職訓師」機緣。

擔任職訓師26年，李居芳回憶，一開始的時候，因為台灣當時經濟不好，所以職訓班教的都是很基礎的訓練，例如冰箱補漆、補鏽等，一直到有比較明顯的變化，是在2008年金融危機之後，台灣失業人口變多，失業再就業的民眾也變得很謹慎，「被嚇過了，會擔心會不會再失業，不會有什麼工作就做什麼」。

李居芳說，職業訓練中心接收失業者採取多元訓練課程，不同於以往的維修，還會調整成為服務業，課程也會更多元，透過這些進化的課程讓失業者再就業的調整心態。

談起「冷凍空調課程」這領域的轉變，李居芳打開了話夾子，從縱向的產學專班合作，到橫向的面對多類型學員，不斷點名每一個帶過的學生，而且講起每個學生的故事、如數家珍，臉上都是滿滿的驕傲。

李居芳說，很多長期失業的人，心態都會轉變，會變得比較沒自信、害怕，「其實在一群人裡面，長期失業者的行為一眼就看得出來，但越讓他們退縮、他們反而會越沒自信」，也因為這樣，他絕對不會放棄每一個學員，一定要讓學員走出失業的泥沼。

在職訓課程裡面，李居芳笑說，最常被遇到的問題有兩個，一個就是「這出來薪水多少」、「這好找工作嗎」，但他也最常跟學員說，「想要騎驢找馬，首先要找到第一隻驢」，當有學員抱怨為什麼看到的職缺薪資只有2萬多、3萬時，他也會鼓勵學員，要勇敢地找到「第一隻驢」。

李居芳表示，近年在職業訓練班中，常會遇到身份較特殊的學員，可能是更生人、中高齡、甚至有些是弱勢青少年，對於這些身份的學員，他也會加倍付出關心，甚至有些更生學員找到工作時，必須要有保證人，他也願意提筆簽下自己的名字，而這些學員都沒讓他失望，一個個穩定就業，甚至有很事業單位會主動打電話給李居芳，詢問下一梯次結業什麼時候，能不能「預約」結業的學員。

長期失業的人，常常會因為沒自信而退縮，李居芳說，有些學員會跟他說，當初看職訓資料看很久，不確定是不是要報名、是不是要走上這條路、不知道自己能不能做好，甚至在訓練期間，也會沒有自信、意志消沉，無法完訓，他也常常拿出名言鼓舞「是對的事情，做就對了」，希望學員們能堅定信念，好好的往對的方向前進。

(中時 )