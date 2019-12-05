本周五(12/6)上午08:30美國職籃即將上演西區強權休士頓火箭大戰上屆冠軍多倫多暴龍的精彩戲碼，兩隊本周三不約而同在延長賽分別輸給馬刺以及熱火，因為上一場惜敗而怒火中燒的火箭及暴龍明日相互碰頭，這場比賽想必會刺激無比、充滿張力，喜歡籃球的朋友們絕對不能錯過了！

火箭昨日輸給馬刺之後名次被獨行俠追過，目前戰績13勝7敗排名西區第5，陣中王牌大鬍子哈登(James Harden)本季場均得分來到生涯新高的38.9分簡直無人能擋，威少(Russell Westbrook)顯然還不習慣第二當家的角色，命中率相較上季在雷霆有下滑趨勢，好在禁區守護神卡佩拉(Clint Capela)搶下生涯最佳的籃板表現(場均14.7顆全聯盟第2)。哈登和威少兩位MVP火力強大，火箭的場均得分高達120.9分，進攻在聯盟首屈一指，但若要成為聯盟霸主，防守方面還有增進的空間。

暴龍本季戰績並沒有隨著總冠軍MVP里歐納德(Kawhi Leonard)的離去而殞落，四年級生西亞卡姆(Pascal Siakam)無縫接軌成功拾起領袖權杖，再加上表現令人驚奇的梵維利特(Fred VanVleet)，暴龍如今以15勝5敗高達7成5的勝率與熱火並列東區第二。不同於火箭專職進攻，暴龍攻守較於均衡，進攻效率(平均每一百回合得分)110.6聯盟第7、防守效率102.7排名第4。

暴龍主場十分強勢開季連9場不敗，直到周三(12/4)才被熱火打破，明日之戰火箭想攻陷多倫多沒有那麼容易，可以預期的是本役將會是一場得分煙花秀，火箭、暴龍進攻節奏都不慢，再加上兩隊同樣喜於三分出手(火箭場均三分出手46球聯盟最多、暴龍36.5球排名第7)，運彩方面建議可以朝大分的方向投注。

(中時電子報)