年近50的林啟豐目前擔任紅十字會救災隊花蓮中隊副中隊長，他回憶，當刀當時26歲、年輕力壯的他，只因為夏日在海邊遊憩，看見紅十字志工守護水安而深受感動，就義無反顧的加入了紅十字大家庭，成了夥伴們彼此口中「快樂的傻子」。

林啟豐曾支援過豐濱鄉芭崎牛寮坑海域搜救、秀林鄉砂婆礑水域救援及鳳林鎮山區失蹤協尋，近年的花蓮地震和今年的南方澳大橋坍塌事件，也都看得到他配合花蓮縣政府消防局參與搜救。

其實，林啟豐的生活除了擔任志工外，還要照顧因車禍臥病在床的妻子，雖然林啟豐陪伴她復健直到起身走路，但卻無法改變愛妻智力退化的後遺症。十多年來，家庭、事業兩頭燒的他，仍然堅持志願服務，從不間斷。

經歷過無數的救援，看盡了人間的悲歡離合，啟豐教練學會惜福，慶幸自己有能力幫助別人。他說，不論幫助的層面是深是淺，這個社會最欠缺和需要的，是人與人之間的熱情和關懷。

紅十字會表示，志工是國際紅十字與紅新月運動的核心力量及主要推手。目前國際紅十字組織在全球約有1千200萬名志工，各國紅十字會、紅新月會都透過志工協助共同執行難民遷徙、社區暴力、HIV、AIDS醫療等各種挑戰。

(中時 )