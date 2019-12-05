張理國／台北報導

行政院會上午聽取科技會報辦公室「我國5G頻譜政策與專網發展」報告，蘇揆並拍板，4.8-4.9GHz 頻段的100MHz頻寬為5G專網頻譜，自即日起供各界申請進行場域實驗，並於民國2021-2022年間(2-3年內)擇期開放執照申請。

蘇揆在院會裁示，目前通傳會正進行第一波商用頻譜釋出作業，下週12月10日就要開始競價，明年1月就會完成釋照作業，台灣即將正式邁入5G世代，通傳會應妥慎辦理本次釋照作業。

蘇揆說，為鼓勵更多各領域業者共同投入，政府已指配特定頻段 4.8-4.9GHz作為企業專網頻譜，以「專網專頻」方式獨立運作，使用的業者無須擔心後續被移頻，衍生影響設備或更換機器等問題，確保聯網的通訊品質與資訊安全。

而針對現行4.8-4.9GHz 為警消使用頻段，未來開放企業申請實驗是否會產生干擾。行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，這次5G專網的確落在4.8GHz4.9GHz警政消防使用頻率範圍內，但警消使用的通訊業務僅限於微波且不涉及第一線人員無線裝備，且微波屬於定點，較易進行干擾查證，不使用的區域就開放實驗；事實上在討論未來警消移頻時，也配合警消微波的升級作業，不是止移頻也讓微波系統享受到更大的頻寬，對警消微波系統來講也是性能跟技術的提升。

科技辦表示，行政院今年啟動「台灣5G行動計畫」以來，即著手協調相關部會規劃完備我國5G頻譜政策與專網發展機制，5G頻譜釋照將分階段逐步進行，目前通傳會正進行第一階段的商用頻譜釋出作業，預計釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790 MHz 頻寬，將於明年1月完成釋照作業，台灣即將正式進入5G世代。

至於第二階段5G商用頻譜，釋出時間以3年後為原則，中頻部分以4.4-5GHz頻段為主，規畫釋出300MHz頻寬供商用與專網頻譜分配使用；高頻部分優先評估37-40GHz頻段。

＃5G釋照 ＃行政院

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