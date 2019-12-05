廈門東南海域一漁船遇險翻沉，13人獲救4人失蹤。（照片取自中新網）

今天上午6時40分，在廈門東南方向120公里附近海域，「閩獅漁07705」船被大風浪襲擊，緩慢傾斜，7時5分船隻翻扣，船上17人遇險。東海救助局立刻指派東海第二救助飛行隊做救助準備。經瞭解確認，遇險人員共17名，10人被直升機B-7328救起，3名被附近船隻救起，4人失蹤。

7時3分，東海第二救助飛行隊接到救助任務後，在廈門值班待命的救助直升機B-7328和B-7346做好雙機出動救助準備。7時29分，B-7328從廈門機場起飛前往事發海域。8時05分，B-7328到達現場。

由於受颱風周邊環流和冷空氣影響，現場海況惡劣，陣風達到9級，伴隨著3米高的海浪，遇險翻扣漁船上下起伏，遇險人員爬上翻扣船船底待救，其中有1名船員被附近船隻救起，後有2名遇險船員穿救生筏被附近船隻救起，情況十分緊急。8時18分，另外一架直升機B-7346從廈門機場起飛前往現場。8時43分，B-7328救起爬上翻扣船隻的10名遇險人員後開始返航。

(旺報 )