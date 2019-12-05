「卡神」楊蕙如養網軍案延燒，外界認為民進黨切割卡神變切割謝系，台北市長柯文哲5日表示，駐日代表謝長廷離開台灣後，現在沒有所謂的謝系，至於楊靠標案賺大錢，柯則說，不見得市長每一個都盯得到，有時候還是有漏網之魚，但因為公開透明，所以當時沒有爆出來的時間久都會被看到。

北市府顧問蔡壁如今評論卡神爭議，指民進黨嫌票多就內鬨風贓，柯文哲指出，那叫黑狗報恩的故事，至於民進黨切割卡神變切割謝系，他說，謝長離開台灣後整個謝系急速萎縮，老實講現在沒有所謂的謝系。

至於楊蕙如靠北市體育局標案賺大錢，柯文哲強調，台北市1650億預算，加上基金預算2500億，不見得市長每一個都盯得到，有時候還是有漏網之魚，但為什麼會被抓出來？因為發現公開透明是解決烏煙瘴氣的問題最好方法，盡量公開透明，當時沒有爆出來的，時間久都會被看到，所以台灣要成為一個愈來愈清廉的國家，公開透明最重要。

有綠營質疑卡神是柯文哲養出來的，柯反問，誰講的，那些都不用理它，「楊蕙如我養出來的？天啊！」

(中時 )