翻開曼徹斯特德比戰的歷史戰績，曼聯佔有較大優勢，178場比賽取得73勝52和53負，即使只計算兩隊在英超聯賽的交手紀錄，曼聯也以21勝8和15負領先曼城，曼徹斯特的足球歷史顯然是紅色的。

不過，歷史終究是可以被書寫，自從阿布達比財團在2008年入主曼城後，成了兩隊戰績開始逆轉的分水嶺，而更為關鍵的兩個時間點，當屬佛格森爵士在2013年卸任曼聯總教練一職，以及瓜迪奧拉在2016年接下曼城的棒子。

曼城自08-09賽季成了揮金如土的豪門，但戰績並沒有一飛沖天，連續3年的英超排名只有第10、第5和第3，而曼聯那3年的戰績則是第1、第2和第1。2011-12賽季曼城首嚐英超冠軍，力壓同為89分的曼聯奪冠，而這季的冠軍爭奪鬥到最後一輪，曼城主場1：2落後力求保級的女皇公園巡遊者，卻奇蹟般的在傷停補時階段連進2球逆轉，被認為是英超史上最瘋狂的爭冠大戲。

曼聯在2012-13賽季以11分的差距擊敗曼城再度奪回王座，但誰也想不到曼聯竟然已是強弩之末，佛格森挾著冠軍獎盃退休，接下來曼聯換過5名總教練，但始終未能再將英超冠軍盃帶回老特拉福。而曼城在往後的6年已經3奪冠軍，每個賽季的排名都在曼聯之上。

本周日凌晨，第179場曼徹斯特德比戰將在伊蒂哈德球場上演，曼城本季的狀況雖然不如上季犀利，但最近3輪聯賽2勝1和仍在水準之上，曼城目前已落後利物浦11分，要追趕上的難度比上季最多落後7分還要艱難，瓜迪奧拉在周中大勝班來的比賽後說，以兩者之間的差距，說要追上利物浦是瘋狂的，他只想著下一場比賽。

是的，對曼聯正是下一場比賽，瓜迪奧拉要專注的就是怎麼去贏得對曼聯之戰，雖然陣中的主力射手阿奎羅因傷缺陣，但巴西前鋒傑蘇斯對班來之戰梅開二度狀況正夯，加上德布勞內、馬雷斯、斯特林和貝納多席爾瓦等攻擊球員近況也都不錯，在主場確實很有機會拿下對戰3連勝。

曼聯最近3連不勝，連兩場英超對謝菲爾德聯和阿斯頓維拉兩支升班馬都只能踢平，好消息是普格巴、麥湯米尼和馬蒂奇等主力都有機會在周日之戰復出，或可拉近雙方的差距。估計曼城能順利獲勝，但未必能大勝，讓分盤宜選和局。

(中時電子報)