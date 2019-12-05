泰國觀光局官網公布泰簽新制上路，因個人簽證需上傳「財力證明」，被台灣背包客、旅行業者罵翻，昨業界盛傳泰國辦事處將讓簽證規則恢復原狀，新策略暫緩執行，未料傍晚又被外交部否認。泰國辦事處今日網站公告，為了讓申請者有充分準備時間，將於明年3月1日起實施線上簽證作業，並於12月9日暫時恢復原本申請方式。

赴泰簽證申請方式異動如下：

1. 為了讓申請者有充分準備的時間和熟悉作業系統,本處將於2020年3月1且起開始實施泰國簽證線上申請作業,並於2019年12月9日起暫時恢復原本之申請方式。

2. 為了配合前項之調整,本處將於2019年12月5日0時1分暫時關閉線上申請系統。己於線上系統申請者,可繼續按照一般流程完成作業。

3. 2019年12月6日(星期五),本處將僅受理完成線上申辦之案件。

4. 本處在2020年3月1日線上申請系統重新使用前,將邀請各家與本處登記作為簽證代理的旅行社進行培訓作業,培訓時間待定。之後僅允許通過培訓合格者作為簽證業務代理。

(中時 )