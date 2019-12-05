遠東航空FE8026班機，去年7月2日降落松山機場前，左引擎突然在失效，當時機上共有171人，所幸飛機平安降落，國家運輸安全調查委員會今公布調查報告，指出引擎葉片是因高周疲勞而斷裂，且遠航的維修檢驗不符合適航指令，分別建議遠航改進、交通部民航局確實督導。

遠航航班編號FE8026的MD-82型客機，去年由澎湖機場飛往松山機場，機上除了有正、副機師與4名客艙組員，來另外載有165名乘客，全機共171人，飛機準備降落時，距離松山機場9.6浬處左邊引擎突然失效，機師因而宣告：「pan-pan（急迫情況）」，最後安全降落，人員均安。

事後運安會展開獨立調查，受邀調查單位則有美國國家運輸安全委員會、製造商Pratt ＆ Whitney公司、民航局及遠東航空等。運安會指出，事故機左發動機第4級低壓渦輪其中1片轉子葉片，完成適航指令CAA-2011-03-013檢查後，於未達下次屆期檢測時間即因高周疲勞而斷裂，造成5組第4級定子葉片脫落及其餘57片第4級低壓渦輪轉子葉片斷裂，脫落及斷裂葉片擊穿渦輪扇旁通機匣及發動機外罩，造成左發動機非包容性失效。

運安會表示，事故發動機低壓渦輪模組過去3次葉冠槽磨損檢查，遠東航空維修人員曾有2次於發動機未裝機狀態下執行檢查，不符合適航指令。另事故發動機第4級低壓渦輪轉子葉片未編列序號，且無自新品出廠總使用時間紀錄。

運安會對遠航提出建議，依據適航指令及製造商發布更新版修訂發動機渦輪葉片扭矩檢查時距，並依民航局要求執行低壓渦輪轉子葉片檢查。運安會也呼籲民航局，督導遠航改善，並持續監理該事故型別發動機的使用狀況。

(中時 )