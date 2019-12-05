NHL本季列強版圖大洗牌，坦帕灣閃電與卡加利火焰等進攻強勢的隊伍威名不再，取而代之的是一批以防守建軍的球隊。聯盟防守效率排名第四的紐約島人11月僅吞2敗(5勝2敗5和)，目前高居東部第三；防守效率第三的達拉斯星辰11月也繳出8勝2敗3和的漂亮成績單，在競爭激烈的西部排名第六。本周日(12/8)10:00，這兩支鋼鐵雄師將在美國航空中心一較高下，誰能在這場防守大戲脫穎而出呢?

紐約島人本季沿用上季效益突出的雙門將輪值，由葛里斯(Thomas Greiss)搭配從雪崩轉隊來的瓦爾謝拉夫(Semyon Varlamov)。一號門將葛里斯本季場均失球維持在2.18的優異水準，季初表現欠佳的瓦爾謝拉夫進入11月後成績也漸趨穩定，場均失球僅有2.39。除此之外，托斯(Devon Toews)帶領的後衛群往往讓對手難以在藍線內有輕鬆的射門機會，與門將構築起島人堅強的防線。

達拉斯星辰近兩季也跟上雙門將輪值的潮流，由兩名老將畢曉普(Ben Bishop)與庫杜賓(Anton Khudobin)扛起主要防守重任，兩人本季場均失球都壓在2.20球以下，是聯盟唯一有兩名門將防守效率都在前十傑的球隊。另一方面， 2017年選秀探花海斯卡寧(Miro Heiskanen)本季破繭而出，不僅防守端繳出全隊最高的效率值(+9)，開季至今也送出高達11次助攻，替戰力薄弱的星辰前場分擔不少進攻責任。

兩隊都擁有頂尖的防守能力，相信都不會讓對方有太多得分機會。從「得分率」這項數據觀察，島人的場均射正數雖然是聯盟最少的28.3次，但憑藉著聯盟第三高的得分率(0.760)，進攻端仍有一定的威脅性，而星辰前場的攻擊能力並不突出，球隊得分率僅有0.589，對上島人滴水不漏的防守將會是場艱困的戰役，此戰看好進攻端把握性較高的島人能勝出，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時電子報)