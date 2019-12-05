季節／台北報導

立法院內政委員會今日排審民進黨提出的反滲透法等法案，過程中出現藍綠立委互嗆場景，最終也未能對處理方式達成共識，主席只好宣布散會。

民進黨立委李俊俋質詢時，一再批評國民黨提出的《反併吞中華民國法》草案，認為當中對總統追究刑責的規定違憲，乃至於當中「意圖危害」的規定與過去刑法一百條「意圖破壞」規定類似，質疑以後誰來判斷意圖？在他發言言，國民黨立法院黨團總召曾銘宗相當不滿，在台下怒嗆李俊俋的版本更誇張。此外李俊俋也批評時代力量修法採取登記制，聽起來像是只要登記就可以，但想要滲透的人不會登記，陸委會主委陳明通也附和李俊俋的說法，認為這樣法理不通。

曾銘宗質詢時請問陸委會是否支持《反併吞中華民國法》，陳明通回稱陸委會支持民進黨團提出的反滲透法。曾銘宗接著表示，李俊俋質疑「意圖危害」的規定，但如今的國安法第五條就有「意圖危害」國家安全的規定，李俊俋在公堂上不認真還在質疑國民黨。

曾銘宗也質疑反滲透法裡面規範的滲透來源無所不包，包括大陸管理的企業，這樣幾乎所有台商台企都包括在內，萬一檢察官失察，就會害他們陷入長期纏訟窘境。反之國民黨提出的版本，敵對組織要經政府公告的程序，不像民進黨版本無所不包。

另外針對國安局副局長陳文凡5月曾指控境內有大陸同路媒體，必要時公布名單，國民黨立委許毓仁今日要求國安局另一位副局長胡木源在選前講清楚公布，但胡木源宣稱還在調查階段，尚未達到違法要件前不便公布。許毓仁相當不滿，質疑那國安局之前為何要對外放話？因此最終委員會主席藍委林為洲也做成決議，請國安局之後向許毓仁以書面報告調查進度。而針對王立強案，胡木源表示有請國安團隊駐外人員了解，但是哪些單位不便透露。

＃2020大選 ＃林為洲 ＃曾銘宗

(中時 )