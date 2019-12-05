上周達人推薦的澳洲職棒西南組未能擊出全壘打，但還是擁有五成勝率，第二周賽程過後，澳職本季的強弱態勢將逐漸成形，第三周的同組內對戰，我們來看看各種玩法該怎麼買！

澳職由於賽季較短，開季初期的戰績好壞成為重要基石，像是目前的奧克蘭鱷蜥只能1勝，無論分組或全聯盟都是墊底，加上團隊打擊熄火狀況遲遲無法改善，看來要與其他夥伴漸行漸遠的可能性越來越大，像這樣的球隊在後續比賽中，就很適合買對手勝分差7+。

兩周賽事結束，除了上述鱷蜥積弱不振，基本上目前澳職可說分為三個集團，居中的是坎培拉騎兵與吉隆韓國，兩支球隊3勝5敗都還在找尋手感；至於其餘四隊勝率都在五成以上：西南組的墨爾本王牌和伯斯熱火依舊強勢，雙雙以6勝2敗維持在高檔，東北組布里斯本強盜和雪梨藍襪則藉由上周系列賽壓倒對手快速增添勝場，目前都是4勝4敗的水平以上戰績。

本周賽程轉回同組內戰除騎兵@鱷蜥因主場只打七局運彩應該不會開售，其餘巨人@吉隆、熱火@王牌、強盜@藍襪逐一分析如後：吉隆開季的好狀況似乎僅是一時；而熱火王牌本周龍頭廝殺應會步步為營；強盜藍襪則是主客場戰績太過顯著，因此這三個對戰達人推薦：「巨人7+」X「熱火@王牌小分」X「藍襪讓分主勝」的串關買法！

喜歡勝分差的朋友，也可以在熱火@王牌這個系列賽中，加碼主、客1分的包牌，同樣利用上述串觀來提高獎金賠率！

(中時電子報)