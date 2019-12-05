「卡神」楊蕙如遭控操控網軍帶留言風向，連帶被台北市議員踢爆金流來源，質疑楊蕙如的金援是透過辦網球賽事申請經費補助而來，等於是用人民納稅錢養網軍，對於當初申請舉辦網球賽事，中華民國網球協會秘書長劉中興做出說明，提到這項賽事其實相當趕，原本並不在網協年度計畫。

劉中興表示，當初楊蕙如提辦的WTA台灣公開賽，其實案子來得很緊急，「通常協會的活動都是年度計畫，需要提前規劃，但楊蕙如他們的案子後來才臨時進來，比賽時間還在農曆年期間，因為比賽權是易始公司跟APG簽的比賽約，又是世界女子職業網球協會WTA正式的大獎賽，站在協會立場當然就協助她去跟體育署提補助申請。」

劉中興補充：「當時WTA台灣公開賽的比賽是用租的，是楊蕙如他們跟大陸一家叫APG的公司租的，實際上當時透過網球協會向體育署的計畫申請裡頭，這項賽事有是5年租約，我這邊知道的就是第1年是在高雄陽明網球運動中心辦，第2年在台北小巨蛋，第3年在台北和平籃球館，第四年起就沒有辦。」

「楊蕙如後來跟APG這家公司有一些合作上財務部分問題，實際問題我不清楚，只是比賽後來就沒辦。三屆比賽台北市政府都有贊助，第一年比賽雖然在高雄辦，但接下來兩屆都在台北進行。」劉中興說，「因為這項賽事層級夠高，協會樂見來台灣進行，但主要只是協助申請的角色，北市府贊助的金額也不會進到協會，詳細總預算和金額，或是當初易始和APG的合作方式，提出需要多少租金、權利金、APG出多少人員等，還是要詢問體育署會比較清楚。」

根據規定，申辦比賽如果要申請到體育署經費，協助單位其中一個是地方政府，另一個是單項協會，也就是網球協會，2016年易始公司請寶悍公司作為代表接觸協會，因此首屆WTA台灣賽易始跟寶悍也有合作，網協審查過程中確定比賽沒問題，幫忙提送經費申請，網協和台北市政府也成了主辦方，楊蕙如的易始公司則是承辦方，網協、台北市政府體育局和易始公司三方也在2017年簽下合作協議，並自同年開始生效。

劉中興強調，網協只有針對體育署經費申請協助、提供裁判名單推薦等行政支援，之後賽事執行都是易始公司，等於從頭到尾經費的使用跟所有和核銷、執行都是楊蕙如他們易始公司獨立作業。

WTA台灣公開賽的前身是泰國芭達雅女網賽，移師寶島的首屆賽事在2016年舉辦，當時總獎金50萬美元(約1540萬台幣)，是台灣史上最高等級職業網球賽事，前世界球后大威廉絲(Venus Williams)來台參賽並帶走女單冠軍，而舉辦這項賽事所需經費相當龐大，除了比賽租約權利金、場館租借、人事及邀請球星參賽的出場費等，可惜接下來兩年賽事獎金縮水到25萬美元(約770萬美元)，第4年起停辦，賽事又回到泰國比，更名為華欣女網賽。

(中時 )