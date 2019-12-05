對於目前總統大選的賭盤及民調，韓國瑜競總發言人葉元之說，韓營更相信暖乎乎的民心，大家要根據自己心中最適當的人選，投出神聖一票，不要被不真實民調或賭盤干援。尤其民調方面，韓已呼籲支持者答「唯一支持蔡英文」，相信蔡的民調會越來越高，可能到60％、70％都可能，這是大家認同韓國瑜講的「唯一支持蔡英文」。

他說，昨天看到綠黨拿民調來操作，可見不真實民調會被拿來做操弄工具；選罷法規定投票前10天不公布民調，目的就是不希望不真實的民調影響選舉結果，最真實的民調仍是1月11日投票結果；若按綠黨邏輯不要投蔡，投蔡只是讓蔡多領錢而已，所以綠黨不要出來亂了。

葉元之也說，韓國瑜的「庶民」形象，是指苦民所苦的心態，韓能了解民心，因此很多人希望韓能翻轉台灣；過去民進黨一直在打韓買得起房子、家裡從事的行業，怎能說庶民？但庶民是了解民心、苦民所苦，不是動不動就使用特權、花六萬元請廚師、喝紅酒、嗆民眾投錯票等高高在上的心態。

國民黨台南市黨部主委謝龍介指韓國瑜會贏蔡英文90萬元，「沒贏將發2700份雞排」，並指韓與北市長侯友宜將於8日新北競總成立造勢時合體。葉元之表示，「龍介兄本來就是很正面的人，我們也很有信心」；韓侯若見面或合體都很正常，侯其實蠻支持韓，雖目前沒合體同框過，但侯多次在立委輔選場合公開呼籲支持韓，所以侯支持韓絕對沒有問題。

(中時 )