台北巿議員羅智強、游淑慧點名高雄巿議員康裕成去年連續5個月、每月20萬元給「卡神」楊蕙如，康裕成直接在游淑慧的臉書留言表示，去年選舉，選舉期間有廣告宣傳費很正常，有支出就合法申報，不要含血噴人。

康裕成留言說「我沒那麼厲害啦！去年妳我都選議員，選舉期間有廣告宣傳費是很正常的，有支出就合法申報」、「拿這個要去兜大阪辦事處長的事件，真的太扯了」、「看圖說故事來做影射，來做政治操作，不太好喔」

游淑慧PO出康裕成給楊蕙如的「易始」公司的明細，去年7至11月，連續5個月、每月20萬元。並說「一邊反造假，一邊付錢給網軍頭子楊蕙如公司！可笑、諷刺」、「原來去年選戰，康裕成就開始定期付款給易始」。

游還說，「這是不是就是檢方查出的『高雄組』來由？北檢應繼續偵辦公布」、「康裕成去年7月開始逐月付款給易始，而9月、也正是楊蕙如的網軍開始黑大阪辦事處、帶風向護謝長廷」、「這樣還能說『沒關係』嗎？」

(中時 )