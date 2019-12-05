嘉義縣農會黃貞瑜（左二）偕農會幹部發表創新品牌「魔豆滿嘉」農特產品。（廖素慧攝）

嘉義縣農會創新品牌「魔豆滿嘉」農特產品有薏仁茶包、香酥黑豆、海苔米香鬆、玉米沙琪瑪。（廖素慧攝）

嘉義縣農會開發在地雜糧養生食品薏仁茶包、香酥黑豆、海苔米香鬆、玉米沙琪瑪，自創品牌「魔豆嘉滿」，自用送禮皆宜，縣農會總幹事黃貞瑜說，開發農特產品禮盒，幫農民多管道促銷優質糧品，也讓消費者吃得健康。

縣農會祕書蔡慶財說，農委會輔導農民休耕稻田，轉作雜糧，嘉義縣轉作大豆100公頃、胡麻5、60公頃、薏仁約50公頃，硬質玉米種植面積僅次於台南，約3000多公頃，由各鄉鎮農會與農民契作，產量不少，農會透過多元管道銷售幫助農民獲益。

黃貞瑜說，縣農會採用朴子市紅薏仁製成薏仁茶包、新港鄉黑豆製成香酥黑豆及海苔米香鬆、義竹鄉的玉米製成玉米沙琪瑪，都是養生的好吃零食，海苔米香鬆口感清爽又富含營養，適合拌飯，並創新品牌「魔豆嘉滿」，禮盒附贈攜帶型環保瓶，可以泡茶，年節送禮或自家食用皆宜。

黃貞瑜說，縣農會今年農曆7月推出中元普渡禮盒，把各鄉鎮的農特產品搭配成套裝禮盒，用時尚環保提袋提著走，拜拜、自用或送禮都實用，大受歡迎，創下40萬銷售業績，而今年金豬年農特產禮盒因設計好玩有趣又可當收納盒，也熱賣。

黃貞瑜說，縣農會會持續用「魔豆嘉滿」的品牌行銷農產品，讓消費者吃得安心，產品有銷路，農民有錢賺，創造三贏。

(中時 )