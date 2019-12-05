陳姓感謝員警幫他找到軍中同袍。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

后里分駐所巡佐莊明志幫忙聯繫中。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

6旬陳姓夫妻日前大老遠到后里分駐所找「張」員警，由於張冠李戴，所內無人認識，巡佐莊明志為了不讓他們撲空，透過聊天得知相關線索，發現他們要找的是「夏」員警，聯絡上後，再間接找到夏員大舅子，也就是軍中同袍，讓多年不見的老友得以相聚。

台中市大甲警分局表示，后里分駐所巡佐莊明志，日前在所內執勤時，年約65歲陳姓民眾至所詢問5、6年前在這裡服務的「張」姓警員，但因他記憶中的名字似乎有些出入，所以員警並無人認識。

由於得知該民眾偕同其妻自遠處來訪，員警不希望他們撲空，於是莊明志與民眾閒聊，試圖拼湊出欲尋找之人相關線索，後來得知該民眾想找的不是員警，而是員警的大舅子，是曾一同在軍中服役的同袍。

據了解，該同袍家中從事園藝工作，但找不到聯繫方式，僅知道同袍妹婿曾在后里分駐所服務過，所以才至后里分駐所請求協尋。

為在地后里子弟的莊明志，二話不說拿起電話撥給同樣在后里舊社地區從事園藝工作的朋友，詢問是否有認識同業，且戶內也有任警職工作家屬；皇天不負有心人，費了好一些功夫，才得知那位員警姓「夏」非姓「張」，更恰巧的是莊明志也剛好認識。

於是莊明志便致電夏員警，確認大舅子就是陳男的軍中同袍，聯繫後雙方約至派出所相見歡，陳男對於莊明志熱心協尋備感窩心，直說若非員警的耐心與同理心，其尋找同袍的希望可能就遙遙無期了。

莊明志謙虛表示，多一份用心關懷，就可能多解決民眾的一個問題，自己只是盡力而為，若能提供幫助，何樂而不為。

大甲警分局指出，警察每天都在面對不同的人、事、物，而每一次與民眾的接觸都是在累積經驗，也因此更能協助掌握轄內大小事；掌握轄區狀況別無他法，就是每個案件都用心去經營警勤區，這樣在民眾需要警方協助之時，才能在關鍵的時刻，盡一己之力。

(中時 )