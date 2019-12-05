美國海軍退役上校情報官詹姆斯•法內爾(James Fanell)，週三在華盛頓表示，如果台海兩岸無法就統一達成協議，大陸最遲將在2035年前武力攻台，因此未來10年將是美中關係中「最令人擔憂的10年」。

不過蘭德公司國際防務資深研究員何天睦(Timothy Heath)不同意法內爾的看法，因為中國武力攻台的「代價太高」。他說，大陸對台動武將威脅周邊鄰國安全，引發軍備競賽甚至地區戰爭，後果是難以預料且無法控制的，因此他不認為大陸會對台灣發動武力攻擊。

美國之音報導，4日在華府智庫戰略與國際研究中心針對「如果北京和台北無法在2035年之前達成統一協議，中國將使用武力侵略台灣」的命題進行的正反方辯論中，法內爾持正面看法，認為對岸會對台動武。他重申去年5月在美國國會一場聽證會中提出的觀點，認為大陸將在2030年或最遲2035年對台發動軍事侵略行動，因為對岸領導人已下令要解放軍在2020年具備攻打台灣的能力，要在2049年達到中華民族偉大復興的目標，因此未來10年將是令人擔憂的一段時期。

法內爾認為，必須認真看待北京的宣示意圖，他估計從2020年開始，大陸內部將會有持續的壓力要在2049年實現中國夢，未來10年每過一天、一星期、一個月，中南海將受到更多對台動武的壓力，「這個聲浪將在2030到2035年時間表內達到最高潮，它將以非常暴力的軍事攻擊及佔領台灣作為終結。」

(中時 )