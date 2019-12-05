美國總統川普深陷通烏門醜聞風波，自民主黨9月啟動彈劾調查以來，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都未對彈劾案置評，不過她昨（4）日首次出聲便砲火猛烈，原來是僅有13歲的兒子拜倫沒事也中槍，在彈劾聽證會上被人拿來揶揄一番。

史丹佛法學教授卡蘭4日赴美國眾議院司法委員會作證時，將川普13歲小兒子拜倫當作素材，諷刺川普的總統權力不能無限上綱。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardia）報導，美國眾議院司法委員會昨日舉行首場聽證會，民主黨、共和黨共邀集4名憲法專家作證，以法律觀點闡述川普在通烏門案件中可能違反的法律規範，其中史丹佛法學教授卡蘭（Pamela Karlan）作證時將川普僅有13歲的小兒子拜倫（Barron Trump）當作素材，用以諷刺川普的總統權力不能無限上綱。

卡蘭作證時拿拜倫名字大玩同音梗，作出如下陳述：「國王不會做錯事，因為國王的話就是法律，但是和川普的話恰恰相反，憲法第2條並未賦予他做任何想做的事的權力。我給你們一個例子，說明他和國王的不同：美國憲法規定不能有貴族頭銜，所以即便川普總統可以將他的兒子命名為拜倫（Barron），但他無法讓他成為『男爵』（Baron）。」

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞的13歲兒子拜倫。（圖／路透社）

第一夫人梅蘭妮亞隨後在推特開炮怒嗆，她說：「一個未成年孩童應該享有隱私權並且遠離政治。卡蘭，妳應該為妳憤怒、明顯偏頗的言論感到丟臉，而且還利用一名孩童來達成目的。」

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it. — Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019

CNN指出，自9月底民主黨把持的眾議院啟動針對川普的彈劾調查後，梅蘭妮亞都未發表任何評論，昨天是她首度公開發聲。

梅蘭妮亞的憤怒言論獲得川普陣營一致支持，副總統彭斯（Mike Pence）砲轟，「彈劾聽證會再度秀下限，居然利用總統及第一夫人的13歲兒子為自己的彈劾案辯護。」

報導指出，儘管美國總統的未成年孩子偶爾會受到外界批評及檢視，但是華府長期以來有個傳統，就是避免讓第一家庭未成年孩童捲入政治漩渦。

針對梅蘭妮亞痛批，卡蘭隨後也已承認錯誤，「我希望為稍早我說過針對總統兒子的話道歉，我確實說錯了，但同時我也希望總統能為自己做過的錯事道歉。」

(中時電子報)