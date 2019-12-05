藝人高以翔在大陸錄《追我吧》猝逝，享年35歲，女友Bella在第一時間飛至當地處理後事，更一路戴著和高以翔的情侶對戒，象徵「生死不變的婚約」，近來有人挖出她在高以翔生前曾開直播談愛情觀，當時她表示自己相當癡情，如今看來更讓人覺得不捨。

Bella在直播影片中，秀出與高以翔的定情戒指，並大方聊起自己的愛情觀，她表示只要和人交往都是很認真，只要有問題都會選擇講清楚，絕對不會忍在心底不說，畢竟要走的長久的關鍵，就是要保持信任和溝通，此外更透露自己是很癡情的人，對於曾被網友謾罵，她表示不會浪費時間去理會沒必要的留言。

Bella曾公開表示自己在感情上是癡情的人。（影片／Hajime Cute Youtube）

Bella面對摯愛驟逝，除了換了IG自我簡介「無論如何，我們終會相遇」，至今仍舊沒有對外發聲，對高以翔更是從早守到晚不願離開，不過友人也透露Bella的心聲，坦言不太能夠適應這種高度關注，只希望事件落幕後可以回歸平靜生活。

(中時電子報)