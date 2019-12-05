今（5）台灣健康空氣行動聯盟（以下簡稱台健空盟）北上立法院召開記者會，強調環保署聲明台灣臭氧標準比美國環保署公布的臭氧標準還嚴格，實質上卻是用現行空污法打模糊仗，無視因臭氧濃度過高而有生命危險人民的健康，痛批這是官方的臭氧假達標，真殺人。

台健空盟理事長葉光芃表示，一般人還不甚了解的臭氧危害，世界衛生組織(WHO)的臭氧空品準則要求，每日最高八小時平均值應低於50ppb ；美國標準為70ppb，台灣則是60ppb；若每日最高八小時平均臭氧濃度的基線水平超過35ppb ，每增量5ppb，恐將增加0.3％-0.5％的每日死亡率，簡言之，只要在35-40ppb的低濃度暴露，就可能致命。

葉光芃指出，2019年國衛院學者郭育良等台灣本土及全球最新研究發現，40ppb的臭氧相對低濃度也會致死，從30ppb到60ppb臭氧濃度，其健康危害比是正相關的線性陡升，僅1個小時的高濃度臭氧暴露就可能帶來立即性呼吸問題，也會導致心律不整等心肺疾病的發作，而2個小時的高濃度臭氧暴露則可能引發中風及猝死風險。

環保署空保處長蔡孟裕表示，高屏地區的臭氧從民國80多年至今，105年已經降到每小時120ppb以下，台灣在臭氧濃度改善上是有許多成效的，對此葉光芃強烈批評，依據我國空污法施行細則，各站取當地每年每日最大小時平均值臭氧濃度的第8高值為準，但台灣只看小時平均值卻忽略8小時平均值，以南部來說，平均每小時最高122，取第8高理所當然會聲稱台灣臭氧濃度是合格的。

台健空盟執行長楊澤民博士由2019年1月1日到11月30日的台灣各地臭氧空品數據分析，高屏地區的每日最高八小時平均臭氣濃度幾乎皆高於54ppb，明顯越過了WHO劃設的50ppb危險健康警戒線，表示自民國93年起，15年以來監測標準不並未與時俱進，也未見中央有任何加嚴管制的作為。

台健空盟憂心，臭氧可能是近日敏感族群頻繁猝死原因之一。全國人民該如何面對臭氧威脅的集體健康風險？台健空盟呼籲，全民自救空品標準加嚴，立委及中央請針對空污法修法，正視人民生命財產。

(中時 )