尖石五峰2鄉種植高山茶面積已有80公頃，縣府日前在縣農會舉辦首屆「新竹縣冬季高山烏龍優良茶評鑑比賽」，由泰崗製茶奪下特等獎「茶王」。縣長楊文科期盼明年春茶比賽能精進品質，提升尖石五峰高山烏龍茶的知名度。

「尖石五峰是全台可發展高山茶的最後1塊版圖！」茶改場副場長邱垂豐說，竹縣首屆高舉茶評鑑參賽有99點，每點12台斤，總數1188台斤，評審依外觀含形狀及色澤、香味含香氣及滋味、水色等項目評分，評定特等、頭等、金質及銀質獎19件，優良級53件，未入圍僅27件，整體而言品質算相當不錯。

榮獲「茶王」泰崗製茶代表李佳鴻表示，前幾年風災重創尖石鄉泰崗部落的水蜜桃和高麗菜等蔬果，原住民開始改種茶樹，當地因岩層多土層較少，施肥上要費更多心思，泰崗製茶與茶農契作，茶葉皆接受嚴格把關通過農藥檢驗，製作的茶葉喝起來具有果香味。

茶改場科長林金池說，竹縣首辦高山烏龍茶優良茶比賽，茶農除藉由評審結果分級包裝，提升茶葉經濟價值，更可透過競賽了解自己茶葉的品質，進而改善茶樹栽培管理及製造技術。

原民處長雲天寶表示，尖石五峰有很好種茶地理環境優勢，加上族人茶農堅持有機態度，將會是高山茶葉永續經營關鍵，透過這次評鑑比賽，希望能將原鄉茶葉推往更精緻的產業邁進。

(中時 )