藝人高以翔上月27日錄浙江衛視真人秀《追我吧》，過程中意外猝死，讓外界錯愕不已，心疼他走得太早，而2年前他曾在電影《我是馬布里》中飾演的「楊西亞」，是以大陸冠軍球星吉喆為原型，可說當時高以翔演活了「吉喆」這一角色，而在今天，吉喆被證實於今(12/5)凌晨病逝，享年33歲。

據陸媒報導，身為前北京首鋼前鋒兼隊長的球星吉喆，曾三度拿下CBA聯賽總冠軍，他的前隊友焦健今在微博發文證實，吉喆這1年來跟肺癌對抗，然仍於凌晨宣告不治，享年33歲，而在前年上映的《我是馬布里》電影中，高以翔飾演了以吉喆為原型的角色「楊西亞」，沒想到在高以翔猝逝後僅8天，吉喆也跟著英年早逝，讓球迷、網友感慨萬千，只能盼都熱愛籃球的兩人，能在天堂相會。

首鋼前隊員焦健今在微博po文，詳細說了吉喆這最後一段抗癌路的艱辛歷程，透露他11月22日返回北京，同時接受中醫與西醫治療，醫生跟他本人都拚盡了全力，而這段抗癌之路他不孤單，父母、球隊指導夫婦甚至所屬籃球俱樂部，都傾盡全力、拚到最後一刻，盼吉喆的病情能出現奇蹟，然最終他仍是輸給了病魔，讓隊友直呼「天妒英才」。

焦健許願，希望下一場首鋼主場，球員能都穿上吉喆的51號球衣，用祝福送故友最後一程，「永遠的51號，兄弟，一路走好！」，網友得知這噩耗後，感嘆世界上真是太多的巧合與意外，「生命真的非常脆弱，脆弱到你根本沒有反應過來」、「高高你要照顧好吉喆，你們可以一起打籃球」，盼兩位年輕的生命能安息。

(中時電子報)