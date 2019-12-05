憲兵今天又被爆涉入政治偵防?時代力量高雄鳳山區立委候選人陳惠敏上午控訴，上月15、16兩日競選登記前，他在掃街拜票時，連續遭同一名自稱憲兵的男子隨行跟拍她和店家與市民互動情況，質疑憲兵涉及政治偵防。憲兵指揮部澄清，這是為了瞭解轄內地區安全情勢，防範選舉暴力行為或有心人士擾亂社會秩序，維護選舉期間社會的純淨與安全，完全與政治無關。

陳惠敏上午在時代力量黨主席徐永明及律師陪同下，在立法院開記者會指控憲兵維覽行政中立，她控訴11月中兩度在街頭掃街時，隨行人員發現一名身分不明男子不斷跟隨著競選團隊，拍攝她和選民及商家互動狀況。

隨行人員感覺該名男子舉止怪異，於是上前詢問其身分與動機，該名男子表明自己是便衣憲兵，讓她感覺自己被人監控相當不舒服，質疑此舉是否有對她有政治偵防的意味。徐永明也質疑，憲兵隊進行政治偵防，是對台灣民主極大的羞辱跟諷刺。

憲兵指揮部表示，高雄憲兵隊的工作，是基於協力社會治安維護，並瞭解轄內地區安全情勢，防範選舉暴力行為或有心人士擾亂社會秩序，共同維護選舉期間社會的純淨與安全。憲兵絕對遵守軍隊國家化及行政中立，所執行勤務均無涉任何政治範疇，共同協力維護社會治安、確保安全，籲請國人勿過度解讀

(中時電子報)