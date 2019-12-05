「小英辣政績圖文展」記者會，透過圖文作家的作品，闡述蔡英文在國防自主、能源轉型、長照等方面的辣政績，盼爭取更多選民的認同。（劉宗龍攝）

蔡英文總統連任辦公室5日在全國競選總部舉行「小英辣政績圖文展」記者會。（劉宗龍攝）

蔡英文總統連任辦公室今天宣布推出 「小英辣政績圖文展」。(蔡英文連任辦公室提供)

蔡英文總統連任辦公室今天宣布推出 「小英辣政績圖文展」，由某人日常、豆苗先生、好人信等10位圖文作家，以輕鬆的圖文宣揚蔡英文的10項「辣政績」，讓民眾更了解這3年多來蔡英文做了什麼，也以行動鼓勵創作，並拉抬選情。

蔡辦今天召開記者會，由發言人廖泰翔主持，偕同圖文作家某人日常、豆苗先生、好人信、我在路上碰到藍島以及民進黨不分區立委候選人莊瑞雄、吳玉琴、范雲、林楚茵、李淑芬等人分別說明小英的10項「辣政績」。

廖泰翔表示，這些創作將於蔡英文全國暨台北競選總部展出，民眾也能在小英官方[email protected]輸入「辣政績」指令取得這些圖文作品。他也公布競選總部宣布英德配後所做的變更設計，包含英德合照背版以及英德合體版本的拍貼機相框，邀請支持者能夠再次到競選總部體驗。

他說，小英總統執政3年來，擔起重任，兌現承諾，做出許多亮眼成績，我們看到「台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全」，為了讓更多人認識台灣的改變，競選辦公室特別邀請10位圖文作家共同合作，畫出長照、托育、加薪減稅、婚姻平權、台商回流、農產外銷、能源轉型、豬瘟防治、國防自主、.台美關係史上最佳10項等辣政績。

臉書粉絲47萬、IG粉絲4.2萬，畫風較無俚頭的圖文作家「我在路上碰到藍島」繪製的是「國防自主」政績；繪畫主題偏向人生厭世漫畫的圖文作家「豆苗先生」繪製的是「台商回流」政績，用小豬撲滿的意象表達出小英政府為協助台商返台投資。

暢銷LINE貼圖圖文作家「好人信」則以蔡英文執政，台美關係史上最佳為主題，表現出小英與川普並肩作戰畫面；戴上背面有Q版小英面具的圖文作家「某人日常」，以多支離岸風機搭配凌亂的髮型的畫面，畫出小英推動「能源轉型」政策。

身為兩個孩子的爸，廖泰翔說，他介紹圖文作家「蓋彼 Gabi SDK」以托育為主題的作品很有感受，因為小英政府照顧0到6歲小朋友的預算，也從過去的200億，到現在的600億，再到未來的1000億。

介紹圖文作家「小學課本的逆襲」作品的立委吳玉琴表示，長照2.0預算從馬英九時期每年50億到現在每年400億，將來預計要達到每年600億的水準。

宜蘭礁溪農會績優總幹事李淑芬強調台灣農產品去年外銷出口高達1600多億元，是20年來新高，感謝圖文作家「ㄇㄚˊ幾」畫出這麼可愛生動的「ㄇㄚˊ幾兔＆農產外銷」作品。「盜哥」則以快樂豬突顯小英政府積極防堵非洲豬瘟，讓國人能夠安心吃豬肉。

(中時 )