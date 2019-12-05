剛剛獲得東京奧運參賽資格的台灣自由車好手馮俊凱再傳好消息，他效力的「巴林美利達車隊」明年將要換上新隊名為「巴林麥拉倫車隊」(Team Bahrain Mclaren)，出身競速的麥拉倫在世界頂尖科技的運動累積豐富經驗，新的車隊象徵進入嶄新的一頁，馮俊凱也要迎接新挑戰。

國內自由車大廠美利達贊助的「巴林美利達車隊」在過去的3個賽季，讓美利達不僅學習到寶貴經驗，車隊也獲得迅速發展，取得相當亮眼戰績，建立堅實的基礎，美利達表示，現在即便卸下冠名贊助商的身分，美利達仍是車隊的贊助品牌與重要的技術夥伴。

未來美利達可以繼續提供車隊最頂尖的器材，結合麥拉倫馳名的超跑品牌，展現麥拉倫馳名的「競技基因」，發揚賽車與科技實力，延續這段不可思議的合作旅程，爭取佳績。

自行車是高速發展的運動項目，車隊的聯合總經理厄森(Milan Erzen)表示，確認更名的這一刻，象徵車隊邁向新的篇章，他為巴林美利達車隊過去取得的戰績感到驕傲，如今更高興結合麥拉倫的經驗，共同尋求創新與突破。

新的世界一級職業車隊名稱帶來新的28名選手名單，車隊的管理階層也會調整，包含隊醫、按摩師、運動總監、訓練師、營養師與機械師團隊等。我國自由車好手馮俊凱也在車手之列，將與新團隊四處征戰，汲取更新的參賽養分，迎接挑戰。

(中時 )