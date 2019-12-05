國民黨北市議員羅智強、游淑慧爆，高雄市議員康裕成去年連續5個月，每月提供20萬元給「卡神」楊蕙如。（游淑慧提供／張穎齊台北傳真）

卡神連環爆！國民黨北市議員羅智強與游淑慧5日上廣播節目繼續踢爆，涉嫌用網軍逼死外交官蘇啟誠的「卡神」楊蕙如，在去年選前，每個月獲得駐日代表謝長廷派系的大將高雄市議員康裕成供養的20萬元，且去年9月蘇上吊去世時，康還在給楊錢，這就是「左手拿錢、右手逼死蘇」，試問謝長廷還要在切割嗎？

羅智強表示，謝長廷不斷切割楊蕙如，但楊從不切割謝，4日已踢爆，楊打著謝系議員名號跟北市府要預算；若要到中央跟國營事業要預算，就透過謝系第一大將民進黨立委管碧玲；今天還要揭發一個「高雄組」構成的「楊蕙如的奶水資金來源」，就是謝系第二大將、「小管碧玲」康裕成。

羅智強爆，康從去年7月1日起至11月9日，每個月從自己的選舉金費、提供20萬元給楊蕙如的「易始公司」，連續5個月就是100萬元，其中去年9月，蘇啟誠去世時，康就還在給楊錢。

羅智強說，謝長廷在選總統時，楊就扮演謝的網路執行長，始終伴隨，即便謝脫離選舉，楊仍和謝栽培的謝系議員民代在一起，但謝卻沒肩膀跟承擔，在蘇死時，還哽咽哭給大家看，全部推給假新聞，「吃了人還掉淚，這就是噁心的鱷魚！」民進黨跟謝長廷，至今還在總切割這個自己養肥的側翼，如今這件事也只是冰山第二角。

(中時 )