針對保外就醫的前總統陳水扁近日頻踩中監紅線，新黨不分區立委候選人王炳忠等人今天赴監察院陳情，要求監委彈劾法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠、法務部次長張斗輝、中監典獄長邱鴻基等蔡政府官員。

新黨不分區立委候選人王炳忠、陳麗玲、邱毅質疑前總統陳水扁，以保外就醫名義四處趴趴走，違法四不原則事證明確，但法務部與中監卻不斷縱容放水，上午赴監察院向監委陳情，期盼監委能對法務部等相關人士進行彈劾。

陳麗玲質疑，當國家前元首踐踏法律至此，視法律為無物，大家都覺得皇后貞操根本不存在，目前的跡證，法務部應該知道陳水扁的病情已經好了，卻仍連續20次展延扁的保外就醫。

王炳忠則提醒，前提是要先走完審判程序才可享受特赦權力。針對陳水扁是否特赦，大家可做公評討論，不應像現在把法律搞成多重標準，連所謂四不都可視而不見。

邱毅說，陳水扁在保外就醫的保護傘下使用特權，不僅在臉書「勇哥物語」談政治，日前還有意列入一邊一國行動黨的不分區立委，粗估已16次違法中監規定的四不原則，對台灣司法蒙上一層黑影。他向陳水扁喊話，要陳懸崖勒馬、幡然覺醒，回到中監服刑，盼陳挺起胸膛勇於面對司法，「我睜開眼睛會一直盯著你」。

邱毅重砲開嗆，若蔡英文總統勇敢把阿扁抓回去關起來，就豎起大拇指相信蔡的博士學位是真的。

(中時 )