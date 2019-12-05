蔡總統今年10月公開宣示，要將台灣製造能量融入設計，讓過去的MIT升格為DIT（Design in Taiwan）。行政院長蘇貞昌上午在行政院會拍板，明年將把「台灣創意設計中心」升格為國家級「台灣設計研究院」，經濟部表示，台灣設計研究院明年預算將從現行台灣創意設計中心的4.24億元提升到5.3億元。

蘇揆表示，台灣已連續2年成為世界4大創新強國之一，如果能把強大的創新能力，結合設計力，帶入工業、科技、文化，就能夠加值創造出更大的效益，成為帶動經濟成長的重要關鍵。「台灣創意設計中心」成立16年來，持續推廣設計美學、產業輔導、聯結國際等，將設計觀念帶入產業、也帶給民眾，逐步展現成效。

蘇揆說，明年將把「台灣創意設計中心」升格為「台灣設計研究院」，整合跨部會資源，讓「設計力」成為我國重要施政價值與國家戰略。台灣有許多專業、優秀的設計界人才，政府未來也將浥注更多的資源，打造好舞台，讓他們都能演出精彩。

經濟部次長林全能表示，目前台灣創意設計中心要成為台灣設計研究院在相關業務規劃上是有跟文化部合作分工，文化部在前幾個月成立文化內容策進院，這是以文化為範疇的內容，台創中心升格為台灣設計研究院，本身會從產業端需求的設計為範疇，再擴大到社會的設計及公部門的設計，來引領整個設計的力道。

至於經費的部分，今年度台創中心的預算是4.24億，其中41.％是來自經濟部的預算，另外有40％是來自其他部會，19％是民間收入，未來台創中心升格為台灣設計研究院，明年預算是5.3億元，希望從民間爭取到的經費會成長，希望未來民間的收入能達到30％。

經濟部也說，2020年將成立「台灣設計研究院」，使設計力作為台灣重要國家戰略。未來台灣設計研究院將有三大使命：第一、透過跨部會合作與跨領域整合，擴大設計之影響力；第二、搭建設計創意平台，使年輕人創意得以發揮；第三、提升企業之設計位階，使設計結合經營策略，發展設計領先型企業，提升台灣成為高階製造中心及高科技研發中心。

(中時 )