國民黨立委林麗蟬助攻江啟臣，她大讚江啟臣帶領同黨委員對抗民進黨違憲亂政，2018年助國民黨再起。（王文吉攝）

民進黨立委參選人翁美春（左）將推出「美春出任務」第8集，前往山區直擊921遺災及山溝整治工程。（翁美春競總提供／王文吉台中傳真）

台中市第八選區現任立委江啟臣4日晚間在豐原廣福宮舉辦廟口開講活動，除黨籍民代、里長現身力挺，前總統府秘書長廖了以、立委王育敏、林麗蟬也到場助講。民進黨翁美春續打政績牌，晚間9點臉書將播出「美春出任務」第8集，前往山區直擊921遺災及山溝整治工程。

廖了以提到，8年多前他找了豐原在地子弟江啟臣來接棒六連霸的徐中雄立委，這些年來看到啟臣的努力及表現，慶幸自己沒有看錯人！民進黨政府將近4年的施政，無論錯得再多、錯得再大，就是看不到他們有人下台負責，看不到執政黨負責任的態度，令人失望憤怒。

王育敏指出，啟臣首次參選喊出「豐原山城，幸福啟程」，2020進階「豐原山城、幸福加乘」，時時刻刻都在幫台中爭取福利及建設。林麗蟬說，啟臣4年來帶領同黨委員對抗民進黨違憲亂政，2018年助國民黨再起，他不只是「少年郎」的驕傲，更是豐原人的驕傲。

「不好走的路，交給美春來走！」同選區的民進黨籍立委參選人翁美春5日晚間將推出「美春出任務」第8集，她表示，20年前的921大地震，造成山崩和土石流，至今仍然留下了許多的後遺症，例如，山區的山溝需要被整治，才能有效地將雨水排除，不至於再度造成災難。

翁美春說，山路顛簸，許多大大小小的問題需要被克服，她多年來協助爭取的整治案，真的不容易。這次美春出任務，揭秘山溝整治工程面，讓大家目睹到底現場出了什麼狀況？「鎖定翁美春臉書粉絲頁，讓我們一起來揭曉！」

(中時 )