我國籍「台華」客輪5日上午停靠台中港碼頭後，廚師疑在廚房煮食時，因現場風浪過大，致鍋裡的油濺出爐灶而起火燃燒，排油煙層竄燒到頂層起火，所幸現場26名船員無人傷亡，正確起火原因待調查釐清。
「台華」客輪自高雄港航行至台中港進行年度檢查，於5日上午10時30分靠泊台中港8A碼頭後，10時51分即傳出船上失火意外，船上共計26名船員。
台中港務消防隊5日11時許獲報指出，台中港8A碼碩「台華」客輪失火，船上還有人，立即通報所屬各分隊消防車6部、人員19人出勤；海巡署中部分署也加入支援，海面出動1船8人，岸上出動3車9人；中龍消防隊也出動1車3人，全力冒雨投入救援。
據現場報案人陳姓二廚指出，10時許在燒飯炸魚時，因現場風浪搖晃，致放在鍋裏的油濺出爐灶造成起火燃燒。
台中港務消防隊表示，起火樓層在第3層，現場無人員受困，由於室內濃煙過大，尚無法評估燃燒面積及財損，目前進行殘火處理中
(中時 )
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