柯有倫錄中視《飢餓遊戲》隨身掛小包包，裡頭竟放著一張健保卡，他解釋因為沒吃東西，擔心低血糖隨時暈倒，路人至少可以從健保卡知道他是誰，但他因不想餓肚子，玩遊戲拚勁十足。節目繼上周播出「高速公路丟包特輯」開出漂亮收視，本周又出奇招，玩遊戲被淘汰的藝人必須淪為「節目長工」，為大家跑腿買東西、準備道具、搬重物等，這個懲罰機制孫協志最擔心「ㄎㄧㄤ咖」辛龍。

辛龍表示：「要尊重一下資深藝人，我在演藝圈都30年了，而且以我的財富，我為什麼要上通告呢？」他有真正「5%公」稱號，2年前他首登《飢餓》時，曾創下一次選中兩個5%鍋的紀錄，這回再上節目，他放話要扳回一城，但光是考他選擇題，辛龍都「ㄎㄧㄤ到爆」，製作單位出題「亞洲的第一口油井位於台灣何處」，答題選項有基隆、苗栗和澎湖，辛龍竟然直覺說出「宜蘭」，其他人一聽笑到噴淚。

柯有倫（左起）、何妤玟、曾甜、辛龍、孫協志、王仁甫努力拚遊戲。（中視提供）

而另一位來賓何妤玟也是焦點，她曾與王仁甫被稱為「失控二人組」，之前玩遊戲結下樑子，這次兩人從一開場就鬥嘴鬥不停，王仁甫還一度放話，「何妤玟，我很愛記仇，我會反擊的！」孫協志一旁爆料，「開場後就聽到何妤玟聯合大家一起淘汰王仁甫。」妤甫之戰越演越烈，玩躲貓貓時，何妤玟竟躲在簍空的竹簍裡，讓王仁甫一眼就瞧見，「真的是冤家路窄。」何妤玟越想掙脫越是被困倒在地，「這是一段孽緣。」《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )