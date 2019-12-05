面對統戰議題，民進黨火力全開，台南市第四選區立委參選人林宜瑾今上午召開記者會，點名對手林燕祝等立委參選人是「統戰最後一塊拼圖」，高喊向統戰說不、下架林燕祝！林燕祝反嗆，嚴正抗議林宜瑾抱著抹紅親中的神主牌及不實指控，並提出意圖使人不當選和毀謗罪，希望對手多檢討自己，有本事就拿民生經濟、福利政策來討論，不要只有政治口水高空戰。

林宜瑾今天以台灣拼圖意象點出中共以「政、商、諜、軍、民代」5大面向滲透台灣，林宜瑾說，政、商、諜、軍、民代的親中代表為：赴中聽訓的吳斯懷、收受中資的羅文山、中國共諜王立強、承諾不抵抗解放軍的鄭氏父子，以及正在參選立法委員的林燕祝。

林宜瑾表示，中國要把林燕祝、洪秀柱、吳斯懷、葉毓蘭等中共同路人送進立法院，目的是拿下台灣的立法權，為將來統一鋪路。林宜瑾分析，把國民黨林燕祝送進立法院，對中國有幾個好處：一、攻下偏獨台南；二、協助聯署親中法案；三、讓沒有問政能力的林燕祝進入國會大吵大鬧，為親中法案創造闖關機會。

針對對手回擊她也曾去大陸考察，林宜瑾說，自己20年前初任議員，在當時議長李和順帶領下，跟眾議員們去東北高麗蔘山進行經建考察。

林宜瑾重申，民進黨政治人物維護台灣主權立場堅定不移，過去賴清德到中國參加學術座談，大方談論台獨與言論自由；陳菊拜訪中國也強調台灣主權。反觀林燕祝，今年立委提名前夕拜見中國統戰部長，高舉兩岸一家親的牌子，嘴上更說「兩岸是血濃於水的一家人」，立場完全不一樣。

面對對手下架說，林燕祝反擊1月因台商邀請前往大陸考察康寧社區，交流長照產業，並討論現在兩岸情勢嚴峻，台灣政府和大陸沒有溝通管道，如何守護台商在大陸權益。她強調，現場有什麼官員都是ㄧ面之緣，林宜瑾出示的照片也沒有所謂官員，批對手胡亂編故事。

她也奉勸對手不用一直開記者會抹紅對手，迴避對選民的責任，王立強共諜案查不出來，卻有綠營網軍害外交官ㄧ條性命，這就是我們的政府嗎？林燕祝重申，自己從來都反對一國兩制，堅持和對岸要和平對話，台南20年來民進黨掌權，民進黨當了12年的總統，到底是誰把台灣賣掉，鄉親的眼睛是雪亮的。

(中時 )