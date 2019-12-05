台灣燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We'll Be Fine》，由台中在地年輕人組成的椅子樂團開唱，5日在Apple Music、Spotify、YouTube Music及KKBOX等各大數位音樂平台正式上架。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會將於台中市盛大登場，第30屆金曲獎最佳演唱組合，也是台中在地年輕人組成的椅子樂團，為燈會量身打造主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》，5日在Apple Music、Spotify、YouTube Music及KKBOX等各大數位音樂平台正式上架。

「台中之光！」台中市府新聞局長黃國瑋說，椅子樂團團員裘詠靖、陳仲穎及孫伯元都是台中一中吉他社社員，在製作人黃榮毅帶領下，音樂作品入圍金音創作獎「最佳新人（團）獎」、「最佳民謠專輯獎」、「最佳民謠單曲獎」及「最佳現場演出獎」；今年更榮獲金曲獎最佳演唱組合獎，今年也會在台中跨年晚會登台演唱。

椅子團員裘詠靖分享，《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》歌詞寫入台中「珍奶」、「燦爛夜景」等特色，編曲增添活潑感覺，希望不僅是台灣燈會主題曲，也將台中人的生活寫入歌中。

團員陳仲穎表示，台灣燈會主展區位於薩克斯風產業聞名的后里，歌曲結合薩克斯風、管樂、小喇叭及長號；團員孫伯元也在貝斯的編曲運用許多技巧，增加音樂跳動感。

台灣燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》在各大數位音樂平台上架，民眾可至Apple Music、Spotify、YouTube Music、KKBOX、MyMusic、friDay音樂等平台支持。

2020台灣燈會主展區包括后里森林園區「森林祕境」及馬場園區「藝想世界」，展期自明年2月8日至23日；副展區則在文心森林公園打造「童趣樂園」，展期自今年12月21日至明年2月23日，歡迎大家到台中賞燈。

(中時 )