民進黨立委何志偉與民進黨台北市立委參選人許淑華、阮昭雄今日於立法院中興大樓會議室召開記者會指出，台北市政府自2018年開始發放幼兒學費補助1年2萬7千元，但申請資格必須是台北市民，且還要就讀台北市的私幼園，讓外縣市的通勤家長看的到吃不到，何志偉等人呼籲，北市府盡速改善，公平對待。

何志偉表示，在自己所屬的士林、北投區市民，有很多人每天要通勤到三重、淡水等地工作，因此為了接送方便，將小孩送到鄰近的新北市地區的幼兒園。因此領不到北市府的補助。

何志偉指出，北市府為此回應，此補助案是行政院針對少子化對策計畫的附帶條款，未免中央扣減對台北市的教育經費補助，因此推託不願補助通勤族。但何志偉說，前日已召開協調會，教育部國教署已表示台北市相關政策已設有落日條款，無違我國少子化對策計畫之虞。

何志偉說，教育部的回覆已表明，台北市政府擅自解釋中央政策而推託，無視通勤市民權益受損，這部分完全是北市府的行政怠惰。何志偉也發現，台中市發放幼兒學前教育補助，只要在鄰近縣市工作，都可以申請補助。

何志偉、許淑華、阮昭雄表示，台北市應參考台中市做法，公平對待通勤市民，何志偉等人說，通勤市民已經很辛苦，不應再受到差別待遇，請北市府盡速改善。

(中時 )