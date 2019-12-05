好市多推出不少產品，引台灣民眾瘋搶。近日，有位美國網紅在影片中分享，去逛好市多必買的7款商品，每樣都是最愛！並詢問，是不是和台灣人喜歡買的不一樣？影片曝光後，立刻吸引大批網友回應，以後會變成我的必買品。

美國Youtuber莫彩曦近日上傳1支影片分享，逛好市多必買的7款商品分別是，波菜義大利麵餃、汰漬洗衣精、覆盆子、椰子巧克力、蘋果泥、科克蘭頭髮洗護組和兔子軟糖，並表示這些都是最愛啊！是不是台灣人平常喜歡買的東西不太一樣？

莫彩曦在影片中表示，汰漬洗衣精，對從小用到大的她來說，就是家裡的味道，而她也實測發現，連被番茄醬染色的白衣都能洗的一乾二淨！後來她也推薦大罐又便宜的科克蘭洗髮精組合，她表示，每次洗完都覺得頭髮變很順，而且一罐可以用很久，很划算！

影片曝光後，也吸引許多網友回應，「Tide洗衣精去汙力真的很好！尤其是洗小孩的白色制服」、「台灣好市多必買第一名大概就是衛生紙了吧，又厚又便宜又多」、「台灣好市多必買應該是烤雞、牛奶和衛生紙」、「看來以後也有機會成為我去好市多的必買品」。

有沒有發現美國人很愛吃甜的呢？

(中時電子報)