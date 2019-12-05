由生策會主辦的第三屆台灣醫療科技展，今日起連續三天在南港展覽館開展盛大登場，國泰綜合醫院展出腸道內視鏡影像AI系統，協助醫師在執行內視鏡檢查時，即時輔助醫師判讀，大幅降低檢查可能產生疏漏，目前研發的AI系統已有高達95％以上的息肉偵測率。

多年前「電腦嘛會選土豆」廣告夯翻全台，如今，電腦不只會選土豆，還能幫助醫師早期偵測並確診疾病。國泰醫院首度攜手國內新創團隊雲象科技研發腸道內視鏡影像AI系統，協助醫師在執行內視鏡檢查。

國泰醫院消化內科主任洪志聖指出，近年來，AI醫療影像輔助診斷被廣泛應用到各種疾病的臨床診療，考量國人飲食西化，大腸癌的發生與死亡率高居10大癌症死因的第3位，因此才有這次合作。

洪志聖表示，有些微小息肉因受腸道的轉彎或角度影響，以及病人清腸不完全等外在條件限制下，單憑醫師以肉眼判斷內視鏡影像有時並不容易察覺，透過這套腸道內視鏡影像AI系統輔助，可同步以每秒30次的頻率偵測腸道並標示出息肉，判斷出息肉率高達9成5，有效幫助醫師做出更準確的判斷，造福病人。

此次醫療科技展，國泰醫院結合國泰人壽、國泰健康管理於展場展出9大主題包括：1.心肌梗塞動向導航系統。2.智慧病房。3.腸道內視鏡影像AI系統。4.ERAS怡樂適APP。5.非侵入性基因檢測精準醫療。6.細胞治療。7.面膜大揭密。8.健康檢查、產後護理整合性服務。9.國泰伴你健康照護服務。

(中時 )