韓國瑜競選副總幹事、前台北縣長周錫瑋今天在臉書直播，痛批匿名網軍散佈謠言、抹黑、抹紅，呼籲查清楚楊蕙如，並點名民進黨秘書長羅文嘉就是網軍始祖。

周錫瑋直播時，痛批匿名網軍散佈謠言、抹黑、抹紅，楊蕙如事件解釋了為什麼有時候政策是錯的，傳到最後反而變成在野黨無理，執政黨的假資訊、假訊息變成是真的。

周錫瑋指出，羅文嘉就是網軍始祖，2005年他和羅競選縣長時，他的「瑋哥部落格」就被羅文嘉網軍大量侵入與抹黑。經法院判定與定罪，其網軍IP位置就在羅文嘉競選總部。周錫瑋更點出，吳敦義的誹聞錄音帶抹黑，黃俊英的走路工抹黑，都是如出一轍。

對於謝長廷出面否認與楊蕙如的關係，周錫瑋直斷「絕非如此」。他質疑謝長廷到底養了多少網軍？而楊蕙如到底拿了多少預算？僅台北市政府與交通部給預算？到底政府有多少「補助」與「基金會」，變成網軍基地？這些基金會到底在做什麼？把這些全部查清楚，還給我們真正的民主自由的清白。

周錫瑋呼籲，我們是民主與法治國家，不該只有這些抹黑抹紅而無是非對錯。

(中時 )