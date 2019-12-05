WTA網球賽爭取補助的預算表。（游淑慧提供／張穎齊台北傳真）

國民黨北市議員羅智強、游淑慧爆，高雄市議員康裕成去年連續5個月，每月提供20萬元給「卡神」楊蕙如。（游淑慧提供／張穎齊台北傳真）

涉嫌用網軍逼死外交官蘇啟誠的「卡神」楊蕙如，被國民黨北市議員爆，養網軍的金援來自向北市府申請的補助。國民黨北市議員游淑慧5日加碼踢爆，楊蕙如也有向高雄市政府開口要5000萬元補助，還想要請高雄市協助爭取中央3000萬元，不過因為金額太龐大，還有議員關切，評估查證後發現網協、體育署都不知此事，高市府就拒絕補助。

根據2015年易始公司要辦WTA網球賽、向高市府申請補助的公文，游淑慧直指，楊蕙如開口向高雄市政府獅子大開口，要高雄市補助5000萬，並請高雄市協助爭取中央3000萬。

游淑慧說，她手上有一位市府已退休同仁給的大事記，裡面寫到，金額太龐大，但因為有議員關切，他們還是去評估了，但最後多方查證，發現網協、體育署都不知道此事，後來還特別去向議長及陳姓議員說明後，拒絕補助。

游淑慧指出，從去年7月起，高雄市議員康裕成就每個月提供20萬元給楊蕙如，連續5個月共100萬元，而楊向高市府要補助的公文，就有副本是發給這位駐日代表謝長廷派系第二大將康裕成，北檢應該繼續偵辦這個「高雄組」。

此外，游還說，9年前就有民進黨市議員說，楊拿了民進黨很多錢，民進黨2016年上台後，楊的易始公司就接案大爆發，光WTA網球公開賽，就分別跟中央地方拿9000萬補助，這在國民黨時期是拿不到的。

她爆料，楊卻嫌政府補助不夠吃、不夠穿，就要求用標案的方式，共拿了11個標案，遍及中央、地方、台灣菸酒、台電、中油、台灣銀行等，且還有採限制性招標；楊辦WTA時，發給北市體育局要補助的公文中，同時也有發副本給5個謝系市議員，而發給高市府希望爭取補助的公文，則是有康裕成，每次都用同樣方式，向公務機關施壓。

「誰養肥的！」游也說，自己2013年在郝龍斌擔任台北市長的北市府期間，就有被楊蕙如用天價預算施壓，個性強勢的她拒絕了，但楊那時卻找媒體開記者會，攻擊郝市府。

(中時 )