周杰倫「嘉年華」巡演明年台灣開唱有譜？周董親回12字藏玄機 13:522019/12/05 中時 許政榆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周杰倫「嘉年華」全新巡演日前開跑。（杰威爾音樂提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天王周杰倫（周董）出道20週年全新「嘉年華」世界巡迴演唱會正式起跑，原預計申請台北小巨蛋明年下半年巡演檔期，無奈日前公佈結果未能如願申請，許多粉絲敲碗別堅持辦在小巨蛋，也能考慮高雄巨蛋或桃園國際棒球場，而周杰倫今日上午在IGPO出限時動態，「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋」，一串文字引發許多粉絲好奇，是否明年巡演有可能在高雄或桃園舉行，對此所屬杰威爾所屬音樂表示「有確定的時點地點會公佈給大家知道。」 (中時 ) #小巨蛋 #巡演 #周杰倫 #粉絲 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 回防高雄 韓國瑜喊：高雄人會出頭天、會出總統 10:472019/12/01 政治 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 Shawn Mendes巡演開場嘉賓 澳洲小鮮肉RUEL明年3月首撲台 16:132019/12/02 娛樂 高雄輕軌喜迎千萬旅運人次 12月6日頒獎 18:422019/12/02 財經 高雄銀行 成大分行開幕 19:522019/12/02 財經 蔡依林宣布加場！睽違7年再登高雄巨蛋這天開賣 11:502019/12/03 娛樂 高雄體感科技新創補助 首波核定9家廠商 12:312019/12/03 財經 Spotify公布2019回顧榜單 台灣收聽次數周杰倫奪冠 16:462019/12/03 科技 Spotify個人年度回顧歌單來了 還能分享到臉書IG 17:382019/12/03 科技 女不滿臨停遭罰申訴 結果出爐罰款多4倍 08:242019/12/05 社會 娛樂熱門新聞 38歲范冰冰怎麼了？現身機場「肚子超巨大」 - 娛樂 高以翔身亡「韓國害的」 館長轟吳宗憲：再直接點 - 娛樂 高以翔爸爸靈堂前不慎跌倒 命理師曝背後…淚崩真相！ - 娛樂 最美空姐穿超貼褲！一趴下美臀現形 震撼吐身材缺點 - 娛樂 「我講話我負責！」黃暐瀚直播脫口爆韓國瑜民調真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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