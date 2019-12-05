天王周杰倫（周董）出道20週年全新「嘉年華」世界巡迴演唱會正式起跑，原預計申請台北小巨蛋明年下半年巡演檔期，無奈日前公佈結果未能如願申請，許多粉絲敲碗別堅持辦在小巨蛋，也能考慮高雄巨蛋或桃園國際棒球場，而周杰倫今日上午在IGPO出限時動態，「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋」，一串文字引發許多粉絲好奇，是否明年巡演有可能在高雄或桃園舉行，對此所屬杰威爾所屬音樂表示「有確定的時點地點會公佈給大家知道。」

(中時 )